Байкер и его пассажирка пролетели несколько метров после ДТП с легковушкой на Урале

Серьезная авария с участием мотоциклиста, произошедшая вечером в минувшую пятницу, 11 мая, в Нижнем Тагиле, попала в объективы двух регистраторов, установленных в машинах очевидцев.

На одной из записей видно, как байкер по встречной полосе объехал легковушки, скопившиеся перед светофором, после чего попытался пересечь перекресток, где столкнулся с поворачивавшим автомобилем Skoda.

После удара водитель двухколесного транспортного средства и его спутница перелетели через легковушку.

По данным местных СМИ, 26-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а его 28-летняя пассажирка — переломы костей таза, предплечья правой руки и голени.