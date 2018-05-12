Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

Актера Юрия Киндрата похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщил сайт "360" со ссылкой на осведомленный источник.

Супруга артиста Ксения Скорокосова накануне написала на своей странице во "Вконтакте", что прощание с Киндратом пройдет в Храме Иконы Божией Матери "Скоропослушница" на Ходынском поле.

Ранее гендиректор актерского агентства "Звездный дождь" Анна Холмовская рассказала, что скорая отказывались госпитализировать Киндрата, в больницу он попал 1-2 мая. До сих пор неизвестно, что стало причиной смерти.

Позже свояченица актера рассказала, что в больницу артист попал с диагнозом двусторонняя пневмония. Однако врачи так и не смогли понять, что происходит с Киндратом.

8 мая, по словам супруги, Юрия ввели в искусственную кому, чтобы организму было легче бороться с болезнью. На следующий день его не стало. У актера осталась дочь Ева, которой в июле исполнится 5 лет.

Юрий Киндрат родился в Тюмени в 1986 году. Окончил New York Universal Artistiс School и актерскую Школу Драмы Германа Седакова. Работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Актер известен зрителям по ролям в сериалах "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".