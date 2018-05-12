Средиземноморская группировка: "Турбинист" сменит "Захарьина"
Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком "Турбинист" Черноморского флота.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, "Турбинист" заменит морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года. Это плановая ротация, добавил Трухачев.
Корабль уже отправился из Севастополя в Средиземное море, сейчас он проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это первый для "Турбиниста" поход дальнюю морскую зону в этом году, передает "Интерфакс".
Между тем в восточной части акватории Средиземного моря находится атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", за которым следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый". Российский корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом "Уран".
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