Новости Оборона и безопасность

Все видео этой рубрики
12 мая 201817:31

Средиземноморская группировка: "Турбинист" сменит "Захарьина"

Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком "Турбинист" Черноморского флота.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, "Турбинист" заменит морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года. Это плановая ротация, добавил Трухачев.

Корабль уже отправился из Севастополя в Средиземное море, сейчас он проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это первый для "Турбиниста" поход дальнюю морскую зону в этом году, передает "Интерфакс".

Между тем в восточной части акватории Средиземного моря находится атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", за которым следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый". Российский корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом "Уран".

Сейчас

17:36

Обстрелян мусоровоз, ехавший на полигон "Ядрово". Водитель ранен

17:00

Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

16:59

Как в Армении: жители Грузии тоже хотят "мирную революцию"

16:42

КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери к лету

16:16

Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

16:04

Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

14:39

Россиянам посоветовали не ходить на площадь Анадолу в Анкаре

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

1 час назад
Донбасс: силовики провалили наступление и потеряли высоту

Донбасс: силовики провалили наступление и потеряли высоту

35 минут назад
Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

18 минут назад
Турция озвучила дату запуска газопровода в обход России

Турция озвучила дату запуска газопровода в обход России

4 часа назад
Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель

Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель

3 часа назад
Все задачи выполнены: F-22 не помешали российским Ту-95 и Ту-142

Все задачи выполнены: F-22 не помешали российским Ту-95 и Ту-142

5 часов назад
Как в Армении: жители Грузии тоже хотят "мирную революцию"

Как в Армении: жители Грузии тоже хотят "мирную революцию"

29 минут назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Угрозы расправой в ООН: Беца обвинила Захарову в инсинуациях

Угрозы расправой в ООН: Беца обвинила Захарову в инсинуациях

5 часов назад
Россиянам посоветовали не ходить на площадь Анадолу в Анкаре

Россиянам посоветовали не ходить на площадь Анадолу в Анкаре

2 часа назад
Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Мадриде

Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Мадриде

18 минут назад
КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери к лету

КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери к лету

34 минуты назад
Байкер и его пассажирка пролетели несколько метров после ДТП с легковушкой на Урале

Байкер и его пассажирка пролетели несколько метров после ДТП с легковушкой на Урале

44 минуты назад
Глава СБУ прокомментировал массовое отравление детей "каким-то веществом"

Глава СБУ прокомментировал массовое отравление детей "каким-то веществом"

44 минуты назад
ФНЛ. "Оренбург" и "Крылья" вернулись в РФПЛ, "Енисей" и "Тамбов" вышли в стыки

ФНЛ. "Оренбург" и "Крылья" вернулись в РФПЛ, "Енисей" и "Тамбов" вышли в стыки

1 час назад
На разработку робота-водолаза выделили 206 миллионов рублей

На разработку робота-водолаза выделили 206 миллионов рублей

1 час назад
Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

1 час назад
Эстония уверена, что готова противостоять любой агрессии

Эстония уверена, что готова противостоять любой агрессии

1 час назад
"Бессмертный полк" добрался до Окленда

"Бессмертный полк" добрался до Окленда

1 час назад
Героя ролика с тасканием полицейского по метро арестовывать не стали

Героя ролика с тасканием полицейского по метро арестовывать не стали

1 час назад
Украина сообщила о задержании рыбаков российскими пограничниками

Украина сообщила о задержании рыбаков российскими пограничниками

2 часа назад
Авиашоу в Кубинке: "Бочка" перетекла в "Горку", "Зеркало" распустилось "Тюльпаном"

Авиашоу в Кубинке: "Бочка" перетекла в "Горку", "Зеркало" распустилось "Тюльпаном"

2 часа назад
"План деоккупации" Авакова: Киев не хочет исполнять "Минск"

"План деоккупации" Авакова: Киев не хочет исполнять "Минск"

2 часа назад
Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла 39-й турнир подряд

Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла 39-й турнир подряд

2 часа назад
"Уже не жилец": советница Трампа поглумилась над больным раком Маккейном

"Уже не жилец": советница Трампа поглумилась над больным раком Маккейном

2 часа назад
5 правил, как подготовить квартиру к продаже

5 правил, как подготовить квартиру к продаже

2 часа назад
Меркель удостоена награды, которую вручали матери Терезе и Далай-ламе

Меркель удостоена награды, которую вручали матери Терезе и Далай-ламе

3 часа назад
Шарль Азнавур сломал плечевую кость

Шарль Азнавур сломал плечевую кость

3 часа назад
Годар процитировал Достоевского и заявил, что евродемократия сдает позиции

Годар процитировал Достоевского и заявил, что евродемократия сдает позиции

3 часа назад
Берлин разбирается в невыдаче Зеппельту российской визы

Берлин разбирается в невыдаче Зеппельту российской визы

3 часа назад
128 лет, 5 внуков, 16 правнуков: как живет самая старая пенсионерка России

128 лет, 5 внуков, 16 правнуков: как живет самая старая пенсионерка России

3 часа назад
Рассекречены шифротелеграммы агента Петра

Рассекречены шифротелеграммы агента Петра

3 часа назад
"Северный поток-2" решили строить, несмотря на иск NABU

"Северный поток-2" решили строить, несмотря на иск NABU

3 часа назад
"Ярослав Мудрый" приглядывает за "Гарри Трумэном" в Средиземном море

"Ярослав Мудрый" приглядывает за "Гарри Трумэном" в Средиземном море

3 часа назад
"Хор Турецкого" бесплатно выступит в Бэттери-парке Нью-Йорка

"Хор Турецкого" бесплатно выступит в Бэттери-парке Нью-Йорка

4 часа назад
Российская армия удивила НАТО

Российская армия удивила НАТО

4 часа назад
Канал "Москва 24" первым в мире запустил прямой эфир в вагонах метро

Канал "Москва 24" первым в мире запустил прямой эфир в вагонах метро

5 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров скелетов

Расследование Эдуарда Петрова. Остров скелетов

5 часов назад
547
Лоза сравнил русофоба Скрипку с собакой, Ревякин в шоке

Лоза сравнил русофоба Скрипку с собакой, Ревякин в шоке

6 часов назад
Второй образец лайнера МС-21 совершил свой первый полет

Второй образец лайнера МС-21 совершил свой первый полет

6 часов назад
Новые майские цели: ипотека под 8% и 120 млн квадратов жилья в год

Новые майские цели: ипотека под 8% и 120 млн квадратов жилья в год

7 часов назад
Седан "Кортеж": первое фото салона

Седан "Кортеж": первое фото салона

11.05.2018 11:01
Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

1 час назад
10 лучших мультфильмов про летний отдых

10 лучших мультфильмов про летний отдых

6 часов назад
Найден способ есть и не толстеть

Найден способ есть и не толстеть

7 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

14 часов назад
75
Под землей в бункере хранят 10 миллиардов долларов в биткоинах

Под землей в бункере хранят 10 миллиардов долларов в биткоинах

11.05.2018 11:04
Лагонаки: собираемся в поход

Лагонаки: собираемся в поход

11.05.2018 11:00
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20