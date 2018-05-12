Трампу позволили выйти из ДРСМД

Комитет Конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, отдающую в руки президента страны Дональда Трампа решение вопроса о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эта мера была внесена в проект оборонного бюджета США на следующий год по инициативе республиканцев, пишет SFGate. Она дает США возможность отказаться от выполнения своих обязательств по ДРСМД, если у Белого дома не будет подтверждения, что договор полностью соблюдает Россия.

По словам одного из членов комитета, республиканца Майка Галлахера, данная мера — новая попытка Вашингтона "подтолкнуть Россию к соблюдению" Договора об РСМД. И, наоборот, выход Вашингтона из договора развяжет США руки для разработки вооружений для сдерживания новых ядерных угроз со стороны Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон, напоминает РИА Новости. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по данному договору. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В Москве, например, указывают, что США размещают в Польше и Румынии установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено ДРСМД. Также США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.