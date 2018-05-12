На Украине объяснили, почему Киеву стоит забыть о Крыме

Главред одесского "Таймера" Юрий Ткачев заявил, что Киев не может считать Крым своим, так как на полуостров у него нет денег. По его словам, Россия потратит на развитие его инфраструктуры до 2020 года около 25 миллиардов долларов, Украина в 2013-м выделила лишь 9 миллионов.

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — призвал журналист в Facebook.

Он также подчеркнул, что у Украины не хватает средств даже на то, чтобы "привести в порядок" собственную инфраструктуру — это требует по "10 миллиардов примерно 10 лет".