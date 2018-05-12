Обстрелян мусоровоз, ехавший на полигон "Ядрово". Водитель ранен

Мусорную фуру, направлявшуюся на полигон "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, обстреляли.

Водитель легко ранен в предплечье, у мусоровоза разбиты стекла.

Оружие, из которого велась стрельба, не установлено. Стрелка ищут, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось об очередном митинге в Волоколамске, конфликтная ситуация с жителями которого не утихает с марта, когда после выброса свалочного газа десятки детей обратились за медпомощью.

14 апреля старый участок полигона перестал принимать мусор, однако завоз продолжился на новый участок, построенный по новым технологиям.

Совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия "Ядрово" на 17 июня. Между тем мэр Волоколамска Петр Лазарев считает, что полигон должен принимать мусор только из Волоколамска, и ресурсов полигона хватит на сто лет, передает "Интерфакс".