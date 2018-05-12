Лоза о выступлении Самойловой: пора перестать облизывать англичан

Российским телевизионным деятелям пора "начать думать о своей культуре, а не только подбирать крохи с европейского медийного стола": такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза после неудачи нашей страны на "Евровидении-2018" в Лиссабоне. Во втором полуфинале конкурса 10 мая российская певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break ("Я не сломаюсь") не вышла в финал.



Декларируется, что задачи победить перед Юлией не ставилось, что пропуск в финал для нее уже был пределом мечтаний, написал Лоза в "Фейсбуке". "Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян! По крайней мере наконец-то показали бы миру, что можем не только качать нефть и газ, а еще и сочинять, аранжировать, шить костюмы и придумывать спецэффекты!" — написал он.

Юлии Самойловой он пожелал здоровья и похвалил ее за мужество. По словам Лозы, "требовать от нее большего было бы бесчеловечно".

За выход в финал конкурса 10 мая боролись 18 стран, прошли в него представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Финал "Евровидения-2018" состоится вечером 12 мая на арене Altice в лиссабонском Парке Наций.