В Ставрополе бетономешалка раздавила "Ниву" с людьми. Фото

Днем в субботу, 12 мая, на улице Мичурина в Ставрополе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что в результате столкновения с препятствием строительный "КамАЗ" опрокинулся на "Ниву", после чего от него оторвался бетоносмеситель, укатившийся вниз по склону.

Мужчина и женщина, находившиеся в салоне внедорожника, от полученных травм скончались на месте.

Кроме того в результате аварии пострадал пассажир грузовика, получивший переломы ног.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.