Хирург рассказал о "сопротивлении глобальному сатанизму"

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) возглавил колонну байкеров на открытии мотосезона в Луганске.

"Все мятежные республики для меня — друзья”, — отметил он, добавив, что в ЛНР его притягивает дух борьбы, дух сопротивления "глобальному сатанизму”.

Залдостанов обратил внимание на то, что в республику приехали байкеры со всей России. "Здесь сама Россия, здесь ее дух, здесь больше России, чем в столице", — сказал он.

Президент отделения "Донбасс" Виталий Кишкин уточнил, на мероприятие прибыли мотоциклисты из Крыма, Твери, Белгорода и Москвы, передает РИА Новости.