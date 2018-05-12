Берлускони реабилитирован и может занимать госдолжности

В Италии судом Милана реабилитирован, а значит, может снова идти на выборы кавальере Сильвио Берлускони.

25 лет судебных преследований, 80 дел, 3000 слушаний, 200 миллионов потрачено на адвокатов. "Я — самый преследуемый в мире", — любит повторять Берлускони. После такого решение миланского суда выглядит как настоящее чудо: прощен, реабилитирован, может занимать государственные должности. Никто не верит — из суда Берлускони получал только плохие новости.

"Это конец пятилетнего хождения по мукам. Приговор, который так сильно навредил нам на последних выборах, отменен. Эта возможность для Берлускони снова избираться означает, что он возвращается и Италия может на нас рассчитывать", — заявила Мария Стелла Джельмини, член партии Forza Italia.

Это — тот случай, когда оценивать новость без контекста, без понимания, что в стране происходит, некорректно. Да, прощен. Да, может избираться в случае, если выборы вдруг пройдут завтра. Но ведь их действительно могут назначить. 69 дней прошло после голосования в парламент. 69 дней страна — без премьера: партии не могут договориться. Именно в момент, когда все заговорили о повторных выборах, судья прощает лидера Forza Italia.

Есть, конечно, 15 дней, чтобы опротестовать, но, по сути, Сильвио Берлускони теперь опять можно все: в парламент, в Сенат, даже президентом. После приговора по делу Mediaset он ненадолго ушел из политики, а когда вернулся, вынужденно занимал лишь позицию консультанта-тренера.

Но даже вторые роли он играет как главные. Правые на этих выборах победили, но в внутри коалиции у Forza Italia — впервые второе место. И потому на интервью после консультаций у президента Сильвио Берлускони — позади, по левую руку от Маттео Сальвини. Но смотрят все, конечно, на него, на кавальере. Берлускони не произнес ни слова — просто помогал лидеру Лиги Севра считать. Загибал за него пальцы, проговаривал трудные слова. Миллион просмотров. Все, как он обещал в своем обращении к избирателям после выборов: Forza Italia останется в центре коалиции.

"Я благодарен всем, кто проголосовал за нашу партию. Мы вместе внесли решающий вклад в создание и победу правоцентристской коалиции. Но результаты Forza Italia были бы другими, если бы я бы полноправным кандидатом", — отметил Берлускони.

Комментариев с виллы в Аркоре — пока никаких. Переговоры, невыгодные сделки, попытки сформировать нейтральное правительство — все это после новости из Милана может перестать быть актуальным. Повторные выборы и новые — старые проверенные кандидаты — вот что может ждать Италию в ближайшее время.