Соловьев призвал дать Зеппельту визу, хоть он и пропагандист

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что журналист Хайо Зеппельт должен приехать на чемпионат мира по футболу в Россию, хотя его деятельность не журналистика, а чистая пропаганда.

По словам Соловьева, Зеппельт не расследовал, а уничтожал наших спортсменов на основании заявлений информатора WADA Григория Родченкова и докладов главы комиссии WADA Ричарда Макларена. Соловьев саркастично заметил, что Зеппельт пришел в себя после травмы, которую получил, когда увидел победу российский хоккеистов, и теперь его нужно непременно впустить в Россию, но только приставив охрану, чтобы не побили "ценители" журналистского таланта, передает РИА Новости.

В ФРГ глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковал решение РФ не пускать на свою территорию Зеппельта и призвал ФИФА повлиять на ситуацию. Депутат назвал решение российской стороны скандальным и заявил, что с нетерпением ждет реакции на эту историю главы ФИФА Джанни Инфантино, так как Зеппельту уже выдали аккредитацию, передает "Интерфакс".

Хайо Зеппельт – автор антидопинговых расследований. В пятницу телеканал ARD объявил о том, что Зеппельту отказано в визе. Согласно информации СМИ, Зеппельт считается в России персоной нон грата. Программный директор ARD Фолькер Геррес заявил , что в России "лучше закрывать глаза на неприятные темы".