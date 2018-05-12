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Футбол-2018 13 минут назад
Соловьев призвал дать Зеппельту визу, хоть он и пропагандист
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что журналист Хайо Зеппельт должен приехать на чемпионат мира по футболу в Россию, хотя его деятельность не журналистика, а чистая пропаганда.
По словам Соловьева, Зеппельт не расследовал, а уничтожал наших спортсменов на основании заявлений информатора WADA Григория Родченкова и докладов главы комиссии WADA Ричарда Макларена. Соловьев саркастично заметил, что Зеппельт пришел в себя после травмы, которую получил, когда увидел победу российский хоккеистов, и теперь его нужно непременно впустить в Россию, но только приставив охрану, чтобы не побили "ценители" журналистского таланта, передает РИА Новости.
В ФРГ глава комитета Бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковал решение РФ не пускать на свою территорию Зеппельта и призвал ФИФА повлиять на ситуацию. Депутат назвал решение российской стороны скандальным и заявил, что с нетерпением ждет реакции на эту историю главы ФИФА Джанни Инфантино, так как Зеппельту уже выдали аккредитацию, передает "Интерфакс".
Хайо Зеппельт – автор антидопинговых расследований. В пятницу телеканал ARD объявил о том, что Зеппельту отказано в визе. Согласно информации СМИ, Зеппельт считается в России персоной нон грата. Программный директор ARD Фолькер Геррес заявил , что в России "лучше закрывать глаза на неприятные темы".
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