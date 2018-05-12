Акция в Тбилиси собрала около трех тысяч участников

В центре Тбилиси, у здания парламента Грузии в субботу, 12 мая, прошла акция протеста против действий полиции, которая накануне провела антинаркотический рейд в ночных клубах города. В ней участвовали около трех тысяч человек, передает ТАСС.

Собравшиеся считают, что в ходе рейда полицейские допустили "превышение силы". Участники акции, организованной общественным движением "Белый шум", потребовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария и премьер-министра Георгия Квирикашвили.

К митингу присоединились некоторые политики, в том числе представители бывшей правящей партии "Единое национальное движение". В район проведения акции были стянуты дополнительные силы полиции.

Серия полицейских спецопераций прошла в ночь на субботу в популярных ночных клубах Тбилиси Bassiani и Cafe Gallery. Полицейские задержали восемь человек, которых подозревают в связях с наркобизнесом.

Со своей стороны в МВД Грузии заявили, что для выявления фактов продажи наркотиков в Bassiani и Cafe Gallery, в этих клубах три месяца проводились интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия, отметили в ведомстве. В ведомстве добавили, что полицейские действовали на основании решения суда.