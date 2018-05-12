12 мая 201819:22
В Каталонии упал самолет: все находившиеся на борту погибли
В Каталонии (провинция Таррагона, комарка Рибера-д'Эбре) упал самолет, летевший из португальского города Кашкайш в аэропорт Реуса.
Три человека погибли, их личности пока не установлены.
На месте работают спецслужбы, передает РИА Новости.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Второй МС-21 прошел летные испытания
- Актер Юрий Киндрат скончался в реанимации
- После встречи с Меркель и Макроном Порошенко съел бычий хвост
- Лоза сравнил Скрипку с собакой
- Суд реабилитировал Берлускони
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- В крови погибшей в Майами российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Пропавший вокалист рок-группы найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
План Трампа работает? У США рекордные доходы бюджета
- Европа устала от США. Каких ждать действий?
- 20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
- Россия может ограничить ввоз овощей из Армении
- С 11 мая в РФ увеличат штрафы за невыплату зарплаты
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
США запустили новые санкции против Ирана
- Защитники русского языка оказались фигурантами уголовного дела
- Аферисты добрались до медицинских карт
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В Лужниках - фестиваль футбола
- Канал "Москва 24" первым в мире запустил прямой эфир в вагонах метро
- В "Зарядье" соревнуются детские оркестры
- Москвичам предлагают страховку от клещей
- Парад речных судов, регата и авиашоу: москвичей ждут незабываемые выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо
Сегодня
Трампу позволили выйти из ДРСМД
2 часа назад
Умер политолог Игорь Бунин
1 час назад
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
4 часа назад
Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель
6 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
07.05.2018 16:30
Десятки тысяч трудящихся промаршировали по Лондону
14 минут назад
Кубанскую сельхозтехнику переведут на газ
31 минута назад
Якутию ждет вторая волна паводка
36 минут назад
Кабмин Армении сформирован
53 минуты назад
Задержан швед, рассылавший чиновникам белый порошок
2 часа назад
Лидер ЛНР встретился с представителями России и ДНР
2 часа назад
Израиль решил закрыть "Керем-Шалом"
3 часа назад
КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери к лету
3 часа назад
5 правил, как подготовить квартиру к продаже
5 часов назад
Шарль Азнавур сломал плечевую кость
6 часов назад
Рассекречены шифротелеграммы агента Петра
6 часов назад
Турция озвучила дату запуска газопровода в обход России
7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров скелетов
8 часов назад
822
Седан "Кортеж": первое фото салона
11.05.2018 11:01
Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года
4 часа назад
10 лучших мультфильмов про летний отдых
9 часов назад
Найден способ есть и не толстеть
10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года
18 часов назад
91
Лагонаки: собираемся в поход
11.05.2018 11:00
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20