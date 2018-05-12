Новости Происшествия

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12 мая 201819:22

В Каталонии упал самолет: все находившиеся на борту погибли

В Каталонии (провинция Таррагона, комарка Рибера-д'Эбре) упал самолет, летевший из португальского города Кашкайш в аэропорт Реуса.

Три человека погибли, их личности пока не установлены.

На месте работают спецслужбы, передает РИА Новости.

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