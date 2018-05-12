Сборная Белоруссии вылетела из элиты мирового хоккея

В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе "А", где выступает российская команда, сборная Белоруссии встречалась с австрийцами в матче за выживание. Проигравший вылетал из элитного дивизиона турнира на следующий год.

Победу в важнейшем матче аутсайдеров одержала сборная Австрии, которая обыграла белорусов со счетом 4:0. В составе победителей шайбы забросили Лайне Вивейрос (5-я минута), Константин Комарек (31-я), Михаэль Раффль (35-я) и Доминик Цвергер (40-я). Примечательно, что австрийская команда во втором периоде реализовала все три удаления соперников и обеспечила себе комфортное преимущество, которое сохранила до конца матча.

На чемпионате мира в Дании сборная Белоруссии потерпела шесть поражений подряд в шести играх. Команда вылетела в первый дивизион чемпионата мира впервые с 2005 года. Последний матч на турнире в Дании белорусы проведут 15 мая против сборной Словакии, но для них эта встреча не будет иметь никакого турнирного значения.

В другом матче игрового дня сборная Дании обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1 и вышла на второе место в группе "В".