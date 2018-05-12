Якутию ждет вторая волна паводка

В Якутию для борьбы с последствиями наводнения переброшены дополнительные силы МЧС. За сутки уровень воды в Амгинском районе уменьшился более чем на 100 сантиметров. В зоне подтопления остаются около 150 жилых домов, в ближайшее время обстановка может ухудшится — в регионе ожидают вторую волну паводка. Под угрозой несколько районов Якутии, где проживают более тысячи человек. Спасатели и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, передает "Россия 24".