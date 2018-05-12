Десятки тысяч трудящихся промаршировали по Лондону

В Лондоне в субботу, 12 мая, прошла демонстрация, участники которой требовали повышения минимальных ставок оплаты труда. В акции, организованной Конгрессом профсоюзов Великобритании, приняли участие десятки тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, в центре британской столицы собрались представители почти всех британских профсоюзов, активисты левых организаций, пацифисты, работники системы здравоохранения, образовательных учреждений, сферы услуг, пенсионеры и члены их семей со всей страны. Многие взяли с собой детей.

Демонстрация началась на набережной Темзы в районе Виктория. С плакатами, транспарантами, воздушными шарами в руках люди прошли маршем до Гайд-парка, где провели митинг. Народу было много, несмотря на дождь.

Собравшиеся требовали, кроме повышения минимального уровня оплаты труда, отмены так называемых "трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов", при которых чаще всего нарушаются права работников, а также увеличение финансирования систем здравоохранения, образования и социальной сферы.

В митинге принял участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он заявил, что лейбористы поддерживают борьбу трудящихся за свои права, и пообещал, что партия приложит все усилия для обеспечения прав и свобод работников, улучшения их жизни.

Перед собравшимися также выступила генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Франсиз Огрэйди, которая, в частности, заявила: "В стране новое настроение. Люди были очень терпеливы, но теперь они требуют нового соглашения (с властью)".

Данная акция протеста стала самой многочисленной за последние несколько лет.