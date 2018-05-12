Кубанскую сельхозтехнику переведут на газ

В Краснодарском крае сельхозтехнику переведут на природный газ, передает телеканал "Россия 24". Это — более экономичный и экологичный вид топлива.

Пилотный проект решили опробовать на одном из фермерских хозяйств. Там построили специальную площадку для размещения передвижного автогазазаправщика. Эта станция сможет обеспечивать топливом каждый день полсотни тракторов и других сельхозмашин.

Позже на территории хозяйства появится стационарная газовая заправка.