Стрельба в Волоколамске: водитель мусоровоза ранен, но госпитализации не потребовалось

В подмосковном Волоколамске под обстрел попал мусоровоз, водитель получил ранение.

ЧП произошло в субботу на Волоколамском шоссе у поворота на станцию Матренино. Неизвестный, скрывавшийся в лесополосе, выстрелил по машине из неустановленного оружия. Вызванная на место происшествия скорая отвезла водителя в Волоколамскую Центральную районную больницу с ранением в плечо и предплечье. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона, пострадавшему обработали рану, сделали рентген и отпустили домой – госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.