Джиро д'Италия. Отрыв не выдержал финиша в гору

Веломногодневка "Джиро д'Италия" прошла восьмой этап, который пролег на долгие 209 км между городками Калабрии Прая-а-Маре и Монтеверджине. Выиграл эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar. Лучший гонщик российско-швейцарской Katusha-Alpecin Жозе Гонсалвеш выпал из Топ-20.

Проходящий в своей первой половине по берегу Тирренского моря отрезок "Джиро" был не полностью равнинным: на этапе случили два небольших подъема, а заканчивался он в гору. В гонке случился отрыв из семи беглецов, но они не выдержали темпа пелетона и за несколько километров до финиша он их проглотил.

Карапас ушел вперед за 1,5 км и привез соперникам 7 секунд. Его время 5 часов 11 мин. 35 сек. Вторым стал Давиде Формоло (Италия, BORA-Hansgrohe), третьим – Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ). Гонсалвеш потерял одно место – был 20-м, стал 21-м. Его российские коллеги по "конюшне" Вячеслав Кузнецов и Максим Бельков на 120-м и 155-м местах соответственно. Лидирует в общем зачете британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).