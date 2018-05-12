Трамп лишает Госдеп мозгов

Отток дипломатов из Госдепартамента США при президенте Дональде Трампе принял масштабы, которые вызывают обеспокоенность, пишет Foreign Policy.

Издание напоминает об уходе одного из главных экспертов ведомства по нераспространению ядерного оружия Ричарда Джонсона. Он уволился по собственному желанию и написал прощальное письмо коллегам. В нем Джонсон высоко оценил соглашение с Ираном, о выходе из которого недавно объявил Трамп.

По мнению журналистов Foreign Policy, уход Джонсона не только усугубляет нехватку в Госдепе крупных специалистов по иранской ядерной программе, но и подчеркивает проблему "утечки мозгов" из ведомства. О существовании этой проблемы уже говорили и официальные лица, и аналитики.

Издание отмечает, что в период, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, моральное состояние американских дипломатов резко ухудшилось. Так, в отделе, где работал Джонсон, на постоянной основе трудились семь сотрудников, а сейчас не осталось ни одного.