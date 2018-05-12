Украинские силовики вновь обстреляли Горловку: ранен мирный житель

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в субботу вечером обстреляли окраины города Горловка, ранен мирный житель. Обстрел не прекращается, из-за чего пострадавшего пока не могут эвакуировать из опасной зоны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики, обстрел велся со стороны шахты "Южная", силовики открыли огонь по жилым домам в районе шахты "Глубокая" из танков и 120-миллиметровых минометов. Было выпущено 24 снаряда и 31 мина.

В оперативном командовании полагают, что украинские силовики используют этот обстрел, чтобы эвакуировать своих погибших и раненых бойцов, которые остаются в этом районе после неудачной попытки прорыва позиций сил ДНР на этом направлении днем ранее.