Захарова уличила МИД Украины в подлоге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Facebook доказательства того, что власти Украины организовали в ООН мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей, заявив его как часть сессии Комитета этой всемирной организации по информации.

Так, представитель российского МИД обнародовала скриншот приглашения Постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками. В нем, обращает внимание Захарова, "черным по белому" написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации.

Вместе с тем в распоряжении официального представителя МИД РФ имеются видео четырех заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил, написала Захарова.

Она также отметила, что представители РФ могут запросить у ООН видеозаписи с мероприятиях, на которых видно, как приглашенные украинской стороной лица угрожали сотруднику российского МИД.

В минувшую пятницу, 11 мая, Захарова сообщила, что участники силовой операции на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН. Представитель МИД Украины Марьяна Беца факт угрозы сотруднику российского МИД опровергла.