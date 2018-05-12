ДТП в Крыму: один погибший, шестеро пострадавших

В Крыму в субботу вечером произошла авария, в которую попали три легковых автомобиля. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы Управления МВД по республике, ДТП произошло в Сакском районе Крыма. В числе пострадавших трое детей.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.