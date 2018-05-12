"Ростов-Дон" остановился в шаге от финала женской Лиги чемпионов по гандболу

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" не смог пробиться в финал Лиги чемпионов. Российские гандболистки уступили в полуфинальном матче соперницам из македонского "Вардара" со счетом 19:25. Самой результативной в составе нашей команды стала Екатерина Ильина, сумевшая отличиться пять раз.

"Ростов-Дон" теперь сразится за бронзовые медали с румынским "Бухарестом", уступившим в другом полуфинале венгерскому "Дьеру" со счетом 20:26. В финале венгерские гандболистки сыграют с "Вардаром". Эти матчи пройдут 13 мая в Бухаресте.

Стоит отметить, что в составе македонского клуба выступают три спортсменки из России — Полина Кузнецова, Татьяна Хмырова и Инна Суслина. Кроме того, главным тренером "Вардара" является Ирина Дибирова-Полторацкая, трехкратная чемпионка мира в составе сборной России.