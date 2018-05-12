Помпео: США готовы сотрудничать с Ираком

Америка готова сотрудничать с Ираком, долгосрочное сотрудничество будет способствовать стабильности в регионе и его процветанию, говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Заявление Помпео было распространено после завершения в Ираке выборов в Совет представителей.

Помпео поздравил иракцев и указал, что задача новых членов парламента – сформировать инклюзивное правительство, отвечающее требованием иракцев, передает ТАСС.

Выборы в Совет представителей Ирака прошли в субботу в 18 провинциях страны. Меры безопасности были усилены: сухопутную границу закрыли, равно как и аэропорты, ввели комендантский час. Для охраны избирателей мобилизовали около миллиона силовиков. Это первые парламентские выборы после объявленной в 2017 году победы над террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Предварительные результаты выборов огласят в течение суток.