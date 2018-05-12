Сирийских боевиков из Хомса вывезли в Идлиб

Более 3 тысяч боевиков с семьями за минувшие сутки покинули сирийский Хомс. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, передает канал "Россия 24".

На автобусах желающих мирно покинуть территорию отправили на территорию Идлиба — в сопровождении служб безопасности и медиков. В освобожденных от боевиков районах продолжается разминирование.

При поддержке российских военных в Думе обезврежено 25 взрывоопасных предметов и разминировано 15 домов.

Кроме того, власти Сирии смогли вернуть контроль над рядом кварталов района Ярмук к югу от сирийской столицы, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.