Теннисист Южный вышел в финал квалификации в Риме

Российский теннисист Михаил Южный сумел выйти в финальный раунд квалификации "Мастерс 1000" в Риме. В поединке с американцем Тейлором Фритцем россиянин одержал победу в трех партиях со счетом 6:4, 3:6, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 4 минуты.

В решающем матче за выход в основную сетку турнира Михаил Южный встретится с Малеком Жазири из Туниса. Ранее тунисец переиграл российского теннисиста Евгения Донского со счетом 6:3, 6:2.