Футболист Смолов и актер Ярушин посоревновались в пробитии пенальти

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов принял вызов актера Станислава Ярушина и посоревновался с ним в пробитии пенальти. Отбивать удары с одиннадцатиметровой отметки по условиям спора должен был Станислав Крицюк. В итоге Ярушин так и не смог поразить ворота вратаря "Краснодара".

"Актер сериала "Универ" Станислав Ярушин бросил вызов @smolovfedor_90! Стас решил, что если он Стас☝ то нашему #ТыПростоКосмосСтас @s_kritciuk он забьет больше голов с пенальти! Теперь у Ярушина перед клубом должок. Какой? Узнаете завтра на #КраснодарРубин!" – говорится в сообщении официального Twitter краснодарского клуба.

Актер сериала "Универ" Станислав Ярушин бросил вызов @smolovfedor_90 ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Стас решил, что если он Стас☝ то нашему #ТыПростоКосмосСтас @s_kritciuk он забьет больше голов с пенальти!



Теперь у Ярушина перед клубом должок. Какой? Узнаете завтра на #КраснодарРубин! pic.twitter.com/VAVSGANqiJ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 мая 2018 г.

Напомним, что 13 мая состоится заключительный тур чемпионата России по футболу. Все встречи начнутся в 14:00 по московскому времени. В Краснодаре одноименный клуб сразится с казанским "Рубином".