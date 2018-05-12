Сборная России одержала непростую победу над Швейцарией

На чемпионате мира в Дании состоялась встреча между сборными России и Швейцарии. Впервые на турнире в игре принял участие форвард нашей команды Никита Гусев. Его две результативные передачи помогли россиянам одолеть швейцарских хоккеистов со счетом 4:3.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев сразу же отправил Гусева в первое звено к Павлу Дацюку и Кириллу Капризову. Напомним, что именно в таком сочетании эти хоккеисты выступали на Олимпиаде. Эта тройка и соорудила первый гол во встрече со швейцарцами.

Произошло взятие ворот уже во втором периоде. На 22-й минуте с передач Гусева и Дацюка шайбу забросил Кирилл Капризов. Впрочем, уже через четыре с небольшим минуты соперник использовал большинство: Рамон Унтерзандер точным броском с ходу сравнял счет.

Правда, радовались швейцарские хоккеисты недолго. Не прошло и двух минут, как Евгений Дадонов вывел нашу команду вперед. А за три секунды до перерыва Никита Нестеров с передач Гусева и Дацюка сделал счет 3:1 в пользу россиян.

В третьем периоде сборная Швейцарии сумела забросить две шайбы. Однако в промежутке между ними Михаил Григоренко, как оказалось, забросил победный гол. Российская команда набрала 13 очков и занимает второе место в группе "А", уступая один балл сборной Швеции. Следующую игру на чемпионате мира россияне проведут 14 мая. Их соперниками станут словацкие хоккеисты.