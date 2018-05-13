Сборная Финляндии разгромила канадцев на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Канады потерпели второе поражение на чемпионате мира в Дании. 12 мая они уступили финской команде со счетом 1:5. Ранее канадцы проиграли американцам по буллитам в стартовом матче. В настоящий момент главный фаворит турнира занимает лишь четвертое место в своей группе.

За финскую сборную шайбы забросили Микко Рантанен (9-я и 17-я минуты), Янне Песонен (14-я), Эли Толванен (46-я) и Теуво Терявяйнен (46-я). В составе канадцев единственный гол записал на свой счет Жан-Габриэль Пажо (11-я).

В турнирной таблице группы "B" лидирует сборная США, набравшая 13 очков. Финны занимают второе место с 12 баллами. На третью строчку неожиданно поднялись датские хоккеисты (11). На очко от них отстают канадцы, при этом имея игру в запасе.