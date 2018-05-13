Гамбургские фанаты устроили погром прямо на матче с "Боруссией"

В огне файеров и дыму практически исчез стадион в немецком Гамбурге. Там бушевали фанаты местного футбольного клуба, устроившие беспорядки из-за вылета команды из чемпионата страны.

Громить трибуны и по-настоящему "жечь" они начали, не дожидаясь окончания матча против "Боруссии", и едва не сорвали его концовку. В дело пришлось вмешаться стражам порядка, передает телеканал "Россия 24".