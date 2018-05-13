Тема:

Теракт в Ницце 42 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
13 мая 201800:40

Итальянский телеканал напугал зрителей крупным терактом двухлетней давности

EPA

Итальянский телеканал Sky Sport 1 по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце, произошедшем в июле 2016 года. Тогда жертвами стали 86 человек.

В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции футбольного матча, сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали 86 человек​​​.

Ошибку заметили практически сразу, после чего в той же новостной строке вместо новостей о "теракте" появлялся текст с извинениями. На телеканале признали свою оплошность, объяснив ее технической ошибкой.

14 июля 2016 года водитель многотонного грузовика протаранил толпу людей на Английской набережной в Ницце. Погибли 86 человек, пострадали более 430, сообщает РИА Новости.

Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель, а ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее по теме

Сейчас

23:18

Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в Париже

21:44

ДТП в Крыму: один погибший, шестеро пострадавших

20:37

ВВС Израиля ударили по сектору Газа

20:00

Якутию ждет вторая волна паводка

19:11

В Каталонии упал самолет: все находившиеся на борту погибли

17:36

Обстрелян мусоровоз, ехавший на полигон "Ядрово". Водитель ранен

17:00

Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Захарова уличила МИД Украины в подлоге

Захарова уличила МИД Украины в подлоге

3 часа назад
Напавший на парижан неизвестный выкрикивал исламистские лозунги

Напавший на парижан неизвестный выкрикивал исламистские лозунги

1 час назад
Трамп лишает Госдеп мозгов

Трамп лишает Госдеп мозгов

4 часа назад
Митингующие в Тбилиси намерены провести на улице всю ночь

Митингующие в Тбилиси намерены провести на улице всю ночь

2 часа назад
Сборная России одержала непростую победу над Швейцарией

Сборная России одержала непростую победу над Швейцарией

1 час назад
Империя Берлускони: как скандальный политик воплотил в жизнь сказку о Золушке

Империя Берлускони: как скандальный политик воплотил в жизнь сказку о Золушке

58 минут назад
Умер политолог Игорь Бунин

Умер политолог Игорь Бунин

5 часов назад
Стрельба в Волоколамске: водитель мусоровоза ранен, но госпитализации не потребовалось

Стрельба в Волоколамске: водитель мусоровоза ранен, но госпитализации не потребовалось

4 часа назад
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова

8 часов назад
ВВС Израиля ударили по сектору Газа

ВВС Израиля ударили по сектору Газа

4 часа назад
Сирийских боевиков из Хомса вывезли в Идлиб

Сирийских боевиков из Хомса вывезли в Идлиб

3 часа назад
Берлускони реабилитирован и может занимать госдолжности

Берлускони реабилитирован и может занимать госдолжности

3 часа назад
США издеваются над ближайшими союзниками

США издеваются над ближайшими союзниками

3 часа назад
Парад Победы: авиация отработала, несмотря на холод и болтанку

Парад Победы: авиация отработала, несмотря на холод и болтанку

4 часа назад
Украинские силовики вновь обстреляли Горловку: ранен мирный житель

Украинские силовики вновь обстреляли Горловку: ранен мирный житель

3 часа назад
Неймар приступит к тренировкам с мячом 13 мая

Неймар приступит к тренировкам с мячом 13 мая

4 часа назад
Десятки тысяч трудящихся промаршировали по Лондону

Десятки тысяч трудящихся промаршировали по Лондону

4 часа назад
Кубанскую сельхозтехнику переведут на газ

Кубанскую сельхозтехнику переведут на газ

5 часов назад
Якутию ждет вторая волна паводка

Якутию ждет вторая волна паводка

5 часов назад
Кабмин Армении сформирован

Кабмин Армении сформирован

5 часов назад
Сборная Белоруссии вылетела из элиты мирового хоккея

Сборная Белоруссии вылетела из элиты мирового хоккея

5 часов назад
В Каталонии упал самолет: все находившиеся на борту погибли

В Каталонии упал самолет: все находившиеся на борту погибли

5 часов назад
Тхэквондо. Максим Храмцов завоевал золото на чемпионате Европы в Казани

Тхэквондо. Максим Храмцов завоевал золото на чемпионате Европы в Казани

6 часов назад
Акция в Тбилиси собрала около трех тысяч участников

Акция в Тбилиси собрала около трех тысяч участников

6 часов назад
Соловьев призвал дать Зеппельту визу, хоть он и пропагандист

Соловьев призвал дать Зеппельту визу, хоть он и пропагандист

6 часов назад
Хирург рассказал о "сопротивлении глобальному сатанизму"

Хирург рассказал о "сопротивлении глобальному сатанизму"

6 часов назад
Лоза о выступлении Самойловой: пора перестать облизывать англичан

Лоза о выступлении Самойловой: пора перестать облизывать англичан

7 часов назад
На Украине объяснили, почему Киеву стоит забыть о Крыме

На Украине объяснили, почему Киеву стоит забыть о Крыме

7 часов назад
Трампу позволили выйти из ДРСМД

Трампу позволили выйти из ДРСМД

7 часов назад
Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

Звезду сериалов Юрия Киндрата похоронили в Подмосковье

8 часов назад
Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

Двойной удар: западная коалиция убила 17 мирных сирийцев

9 часов назад
5 правил, как подготовить квартиру к продаже

5 правил, как подготовить квартиру к продаже

10 часов назад
Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель

Порошенко съел хвост после встречи с Макроном и Меркель

11 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров скелетов

Расследование Эдуарда Петрова. Остров скелетов

13 часов назад
1 002
Седан "Кортеж": первое фото салона

Седан "Кортеж": первое фото салона

11.05.2018 11:01
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Волейбольный "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

Волейбольный "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

4 часа назад
100 тысяч геймеров и физиков объединились в схватке с Эйнштейном

100 тысяч геймеров и физиков объединились в схватке с Эйнштейном

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

9 часов назад
10 лучших мультфильмов про летний отдых

10 лучших мультфильмов про летний отдых

14 часов назад
Найден способ есть и не толстеть

Найден способ есть и не толстеть

15 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

22 часа назад
97
Лагонаки: собираемся в поход

Лагонаки: собираемся в поход

11.05.2018 11:00
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20