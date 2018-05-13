Итальянский телеканал напугал зрителей крупным терактом двухлетней давности

Итальянский телеканал Sky Sport 1 по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце, произошедшем в июле 2016 года. Тогда жертвами стали 86 человек.

В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции футбольного матча, сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали 86 человек​​​.

Ошибку заметили практически сразу, после чего в той же новостной строке вместо новостей о "теракте" появлялся текст с извинениями. На телеканале признали свою оплошность, объяснив ее технической ошибкой.

14 июля 2016 года водитель многотонного грузовика протаранил толпу людей на Английской набережной в Ницце. Погибли 86 человек, пострадали более 430, сообщает РИА Новости.

Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель, а ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).