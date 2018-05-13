Протесты в Тбилиси закончились танцами. Видео

В Грузии протесты против полицейского произвола переросли в танцы. После митинга активисты включили техно, и тысячи человек просто танцевали на площади перед парламентом страны.

Ранее тысячи человек вышли к зданию парламента в Тбилиси, напоминает телеканал "Россия 24". Они требовали отставки премьер-министра из-за полицейского рейда, который провели по клубам города прошлой ночью.

В двух заведениях задержали восемь человек — их обвинили в распространении наркотиков, при себе у них нашли запрещенные вещества. Однако посетители клубов еще ночью вышли на улицы и потребовали отпустить людей.

Начались стычки с полицией, в результате них задержали еще 20 человек, включая лидера движения за легализацию легких наркотиков, кандидата в президенты от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе. Митингующие считают, что полиция слишком жестко обошлась не только с задержанными, но и со всеми посетителями клубов, а также с участниками ночных протестов. По данным грузинский СМИ, поводом для спецрейда стал новый клубный наркотик, от которого уже умерли несколько человек.