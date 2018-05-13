Гибельный Пхунгери: что известно о секретном ядерном полигоне КНДР

Северная Корея закрывает свой ядерный полигон Пхунгери. Весь процесс займет три дня, с 23 по 25 мая. Для съемки пригласят журналистов из пяти стран — России, Китая, США, Британии и Южной Кореи.

Чтобы понять, почему закрытие этой площадки — важный шаг для Северной Кореи, мы собрали всю доступную информацию, ведь сам проект полностью секретный.

Пхунгери – это единственный полигон для испытания ядерного оружия в Северной Корее. Находится он на северо-востоке страны, в горном районе у потухшего вулкана Пэктусан. Расстояние до российской границы – 190 километров, до Владивостока – чуть больше 300 километров.

Главная особенность Пхунгери в том, что полигон – подземный. Проводить открытые испытания Северная Корея просто не может: есть риск распространения радиации на соседние страны. Поэтому схема работы такая: в горах бурят скважину глубиной от 200 до 800 метров. Туда закладывают ядерный заряд, затем засыпают песком, гипсом или каменноугольной смолой. Чуть выше закладывают оборудование, которое считывает радио- и сейсмическую активность. А после – взрывают.

Впервые полигон использовали в 2006 году, в последний раз – в сентябре 2017 года. Тогда, по заявлениям северо-корейского лидера, страна испытала водородную бомбу. Магнитуда подземного удара при этом составила 6,3, что соответствует среднему землетрясению, передает телеканал "Россия 24".

По данным южнокорейских СМИ, последние тесты на полигоне привели к обрушению породы. В тоннелях погибли около ста рабочих. Еще столько же спасателей стали жертвами поисковой операции: когда они спустились в тоннели, порода обрушилась снова. Официально Северная Корея эту трагедию не признала.