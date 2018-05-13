Все-таки теракт: парижская полиция начала расследование

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо ранены. Об этом сообщил городской прокурор Франсуа Моленс. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По словам прокурора, нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар", в связи с чем следствие и усматривает террористический след; расследование поручено отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры.

ЧП произошло недалеко от Парижской оперы, в районе, где располагается много баров и ресторанов. Некий мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Злоумышленник убит полицией. Его личность пока не установлена, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким погибшего и отметил "смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста".

Последние крупные теракты в Париже были в ноябре 2015 года. Тогда три группы боевиков совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.