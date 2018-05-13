Футболисты ПАОКа надели маски с лицом Саввиди после победы в Кубке Греции

12 мая футболисты греческого клуба ПАОК одержали победу в финале Кубка Греции над АЕКом со счетом 2:0. После победы игроки решили поддержать своего президента Ивана Саввиди, надев маски с его лицом. Ранее главу ПАОКа отстранили от посещения футбола на три года за появление на поле с оружием.

Напомним, что инцидент произошел 11 марта во время матча чемпионата Греции ПАОК – АЕК, который проходил в Салониках. Хозяева поля открыли счет на последних минутах второго тайма, однако судья отменил гол. Возмущенный действиями арбитра Саввиди выскочил за пределы технической зоны, имея при себя пистолет. В результате встреча не была доиграна, а ПАОКу присудили техническое поражение.