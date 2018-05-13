Жертвами аварии на Ставрополье стали шесть человек

На Ставрополье столкнулись два автомобиля "ВАЗ". Жертвами ДТП стали шесть человек, еще один серьезно пострадал.

Легковой автомобиль "ВАЗ 2107", двигавшийся в сторону Минеральных Вод, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 21099". Водитель "ВАЗ 2107" был доставлен в реанимацию Кисловодска с серьезными травмами, передает РИА Новости. Личности шести погибших устанавливаются.

Полиция установит степень ответственности водителей за произошедшую аварию.