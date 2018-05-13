Юлия Самойлова выпустит альбом, клип и книгу

Юлия Самойлова, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение"-2018, пообещала в скором времени выпустить альбом и клип, а также книгу. Свое заявление певица сделала после возвращения в Москву из Португалии.

В своем Instagram Самойлова отметила, что счастлива, и поздравила победительницу конкурса Нетту. Она поблагодарила всех за поддержку и написала, что ее фанатов ждет "много нового, интересного", имея в виду будущие книгу, альбом и клип.

На конкурсе "Евровидение" победила представительница Израиля – Нетта. Юлия Самойлова, не получившая в полуфинале достаточного количества голосов жюри и поддержки зрителей, в финале не участвовала.