Фигурист Максим Ковтун решил возобновить карьеру

Российский фигурист Максим Ковтун принял решение вернуться в большой спорт, хотя ранее заявлял, что завершит карьеру. Спустя время после неудачного выступления на чемпионате России спортсмен все же решил возобновить тренировки и составить конкуренцию партнерам по сборной.

Максим рассказал, что после чемпионата России стал выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха. "На тот момент я мысленно для себя решил, что все – закончил со спортом. Набрал вес. В шоу прыгал только тройные, не более. У меня там все было здорово", — цитирует Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Однако в какой-то момент фигурист решил вернуться в большой спорт. "В жизни каждого спортсмена бывают периоды, когда ты работаешь по разбегу, без души что ли. В такие моменты мне казалось, что если я закончу, то все будет супер, начнется супержизнь. Возможно, через это мне надо было пройти, потому что понимание чего-то приходит на собственных ошибках. Пока сам с чем-то не столкнешься, то до тебя не допрет. Я как раз такой. Я понял, что чувство нереализованности в будущем меня просто сожрет", — заявил спортсмен.