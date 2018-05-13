В Великобритании скончался "добродушный" маньяк

В тюрьме скончался серийный убийца из Великобритании Деннис Нильсен, который в конце 70-х – начале 80-х годов убил 15 человек, а за свои "гуманные методы" получил прозвище "добродушный убийца".

Преступника доставили в больницу после жалоб на сильные боли в кишечнике. Он скончался в послеоперационный период из-за осложнений, сообщает РИА Новости.

Убийца совершал преступления в период с 1978 по 1983 год. Его жертвами становились подростки и молодые мужчины. Он расчленял тела многих своих жертв, после чего надругался над ними. Жертвами Нильсена, как правило, становились бездомные подростки и юноши из неблагополучных семей, которых он заманивал к себе домой

Преступник тщательно мыл и одевал тела своих жертв, после чего в течение нескольких часов лежал с ними в кровати; он даже красил их лица косметикой. За свои "гуманные методы" он получил прозвище "добродушный убийца".

Нильсена арестовали, после того как соседи вызвали сантехника для того, чтобы прочистить засор в канализации. Засор был вызван огромными кусками гнилого мяса, застрявшими в трубе. Сантехник сообщил об этом в полицию. Узнавший об этом Нильсен ночью тайно пробрался к канализационному люку и убрал останки, однако эту вылазку заметила его соседка. На следующий день Нильсена арестовали.

В 1983 году он был признан виновным в убийстве семи человек и приговорен к 25 годам тюремного заключения, в 1994 году его приговорили к пожизненному заключению.

В конце 2002 года благодаря стараниям Денниса Нильсена в Великобритании был принят закон, разрешающий заключённым получать по почте эротические материалы.