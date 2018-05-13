"Виннипег" повел в серии с "Вегасом" в финале Западной конференции

В Виннипеге прошел первый матч финала Западной конференции между "Джетс" и "Вегас Голден Найтс". Хозяева площадки сумели обыграть дебютанта Лиги со счетом 4:2 и повели в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Следующая встреча между этими соперниками состоится в Виннипеге 14 мая.

Уже к 8-й минуте первого периода "истребители" отправили три шайбы в ворота "золотых рыцарей". У "Виннипега" отличились Дастин Бафлин, Патрик Лайне и Джоэль Армиа. Правда, еще до перерыва Брейден Макнэбб сократил преимущество хозяев льда.

Во втором периоде соперники обменялись шайбами. У "Джетс" гол оказался на счету Марка Шайфли. У гостей шайбу забросил Уильям Карлссон. В третьей двадцатиминутке командам отличиться не удалось. "Виннипег" начал серию с домашней победы над "Вегасом" со счетом 4:2.