"Я услышал выстрелы и побежал": очевидцы рассказали о трагедии в Париже

Французская полиция пытается установить личность мужчины, который устроил атаку в оживленном районе Парижа. Документов при нападавшем не найдено. Накануне неизвестный с ножом напал на прохожих. Один человек погиб, четверо серьезно пострадали. Ответственность на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).

Второй округ недалеко от знаменитой Оперы Парижа – один из самых оживленных районов города, где полно баров и ресторанов. Многочисленные туристы и местные жители коротали субботний вечер. Все случилось около десяти по московскому времени. Вооруженный ножом мужчина напал на отдыхающих. Удары наносил беспорядочно, прямо на улице. А затем попытался зайти в несколько помещений, но перепуганные посетители заблокировали вход.

"Кто-то закричал, что женщину зарезали, — говорит один из очевидцев. — Я увидел, как люди пытались ей помочь. Она была в сознании. Потом я услышал выстрелы и побежал в том направлении. Полицейский в бронежилете сказал, что стреляли по нападавшему. И что больше он никому не причинит вреда".

По заявлениям властей, полиция оказалась на месте нападения спустя считаные минуты. И благодаря этому удалось избежать большего количества жертв. Подозреваемого пытались задержать при помощи электрошокеров. Но безрезультатно. И тогда было принято решение — стрелять.

От рук неизвестного, которого ликвидировали, погиб один человек. Еще четверо были серьезно ранены и доставлены в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии. Личность мужчины, который атаковал мирных жителей, пока не установлена. Документов при нем не обнаружили.

"Полиция выявила в случившемся террористический след, — заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс. — Очевидцы в одни голос говорят, что нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Антитеррористическая прокуратура начала расследование".

Как сообщили французские СМИ, ответственность за нападение на себя взяла группировка ИГИЛ (запрещена в РФ). Соболезнования всем, кого коснулась эта атака, уже выразил президент Эммануэль Макрон. В своем Twitter он написал, что от имени всех французов приветствует смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста.