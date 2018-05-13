В Монако на аукционе продан "Ламборгини" Папы Римского

Белый гоночный автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска продан в Монако за 715 тыс. евро на аукционных торгах дома Sotheby's.

Таким образом, стоимость автомобиля с автографом понтифика на капоте почти в четыре раза превысила рыночную для подобных машин. Как правило, цена автомобилей Lamborghini Huracan начинается от 13 млн рублей. Вырученные от продажи автомобиля деньги будут переданы на благотворительные цели, сообщает ТАСС.

Этот подарок был преподнесен в ноябре 2017 года в ходе встречи Папы с руководством компании Lamborghini (тогда же он принял решение продать его на аукционе). Особое исполнение Huracan для понтифика было подготовлено ателье Ad Personam — подразделением компании, которое занимается персонализацией автомобилей Lamborghini по индивидуальным клиентским заказам. Суперкар для папы отличается особой окраской кузова в белый цвет Bianco Monocerus с аккуратными полосами золотисто-желтого цвета Giallo Tiberino — такая цветовая схема выбрана по мотивам бело-желтого флага Ватикана.

Франциск избран Папой Римским в марте 2013 года. Недавно вошел в десятку самых влиятельных деятелей мира по версии Forbes.