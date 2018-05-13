Американский эксперт: США не отстает от РФ в области гиперзвукового оружия

В вопросе разработки гиперзвукового оружия США, фокусирующиеся на создании неядерных ракет, не отстают от России и Китая, считает эксперт Зоя Стэнли-Локман, подготовившая материал для телеканала CNBC.

Ранее Пентагон признавал, что Китай и Россия лидируют в области гиперзвукового оружия, напоминает РИА Новости. Причем не только в разработке: генерал Джон Хайтен признал, что Америка не сможет отразить удар гиперзвуковых ракет.

Стэнли-Локман считает, что США сконцентрировались на "более сложной задаче" – повышении точности неядерных ракет и их способности поражать мелкие цели. Другой эксперт, Джеймс Эктон, специалист из отдела политики в области ядерных технологий Фонда Карнеги, уверен, что американские гиперзвуковые ракеты обладают большей дальностью полета, чем китайские. Он приводит в пример американскую ракету, которая на испытаниях в рамках программы гиперзвуковых планирующих блоков пролетела 4 тысячи километров. Аналогичная ракета из Китая не преодолевает и двухтысячный барьер, указывает эксперт. Кроме того, Эктон считает, что США имеют преимущество в области неядерного оружия потому, что давно его разрабатывают.

На создание гиперзвуковой крылатой ракеты для военных нужд Пентагон выделил компании Lockheed Martin 928 миллионов долларов. Ожидается, что прототип ракеты будет готов в 2023 году.

Российское гиперзвуковое оружие в числе прочих видов вооружения, не имеющего аналогов в мире, было представлено 1 марта Владимиром Путиным в его послании к Федеральному собранию. Система "Авангард" может летать в плотных слоях атмосферы, при этом ее скорость превышает число Маха в более чем 20 раз.

На вооружении у России также есть ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с энергоустановкой "Буревестник", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", а также лазерное оружие.