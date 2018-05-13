Чешка Квитова стала первой на теннисном турнире в Мадриде

Чешская теннисистка Петра Квитова оказалась сильнее всех на престижном турнире в Мадриде, призовой фонд которого превышает шесть миллионов евро. В финале она победила Кики Бертенс из Голландии в трех партиях. Итоговый счет — 7:6 (8:6), 4:6, 6:3 в пользу спортсменки из Чехии.

Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты. Для Петры Квитовой эта победа стала четвертой в нынешнем сезоне WTA и 24-й в карьере.