Крым: на высадку деревьев вдоль "Тавриды" накоплено 240 млн рублей

Высадка зеленых насаждений вдоль строящейся федеральной трассы "Таврида" будет производиться после окончания работ. К этому моменту на эти цели накоплено уже около 240 миллионов рублей.

Трасса "Таврида", строительство которой ведется на территории Крыма и которая проложена в обход крупных городов, готова уже на 30%. Проектом предусмотрена компенсация за вырубку деревьев и на высадку новых зеленых насаждений, которая будет выполнена вдоль трассы после завершения работ. Размер этой компенсации на сегодняшний день составляет 240 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Тавриду" возводят круглосуточно сразу на семи участках. Новая дорога станет ключевой магистралью полуострова. К концу этого года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020 "Таврида" заработает на полную мощность.