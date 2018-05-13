Напавший с ножом на парижан был выходцем из Чечни

Напавший в субботу на прохожих в Париже являлся молодым выходцем из Чечни. Об этом сообщила радиостанция Europe 1. Его возраст – около 20 лет; имя установлено, но пока не раскрывается. В результате нападения один человек скончался, четверо были ранены.

ЧП произошло вечером недалеко от Оперы Парижа – это оживленный район, где располагаются много баров и ресторанов. Злоумышленник, по данным французских СМИ, был похож на выходца из Северной Африки, ему было около 20 лет, в момент нападения он был одет в черное, сообщает РИА Новости.

Полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела, и нападавший упал. Его личность до сих пор не установлена, документов при нем не было.

В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам прокурора Парижа , полиция выявила в произошедшем террористический след, нападавший кричал "Аллах акбар".

Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).