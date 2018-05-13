UFC. Алексей "Удав" Олейник снова задушил соперника

В Рио-де-Жанейро в ночь на 13 мая прошел турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 224. Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Жуниором Альбини.

Бой завершился уже в первом раунде. Олейник победил своим коронным удушающим приемом, за который ранее получил прозвище "Удав". Именно этим приемом Олейник одержал большинство своих досрочных побед. Всего в UFC на счету 40-летнего россиянина теперь стало пять побед при двух поражениях.

Aleksei Oleinik finishes the fight with yet another Ezekiel choke. pic.twitter.com/UambFMvU57 — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 13 мая 2018 г.

"Тяжелее было перед боем, чем во время него, — сказал Олейник, которого цитирует РИА Новости. – Я не скажу, что этот соперник был слабым. Он весит 130 кг, является хорошим ударником. Здесь либо я сделаю ошибку, либо он. В итоге он сделал ошибку и поплатился за это. Что касается следующего боя, то будем смотреть. Но мы просили у UFC бой на сентябрь. Если будет все по плану, то именно в эти сроки проведем бой".

В еще одном бою в рамках турнира UFC 224 россиянин Султан Алиев проиграл бразильцу Варлею Алвесу.