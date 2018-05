UFC. Алексей "Удав" Олейник снова задушил соперника

В Рио-де-Жанейро в ночь на 13 мая прошел турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 224. Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Жуниором Альбини.

Бой завершился уже в первом раунде. Олейник победил своим коронным удушающим приемом, за который ранее получил прозвище "Удав". Именно этим приемом Олейник одержал большинство своих досрочных побед. Всего в UFC на счету 40-летнего россиянина теперь стало пять побед при двух поражениях.

Aleksei Oleinik finishes the fight with yet another Ezekiel choke. pic.twitter.com/UambFMvU57