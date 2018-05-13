Помощь детям: Рамзан Кадыров вступил в ряды волонтеров

Рамзан Кадыров официально пополнил армию волонтеров-добровольцев, которые занимаются поисками пропавших детей. Торжественное посвящение состоялось на открытии представительства Национального центра и уникальной обучающей площадки для начинающих волонтеров со всей страны.

Первым в ряды волонтеров в Чечне вступил Рамзан Кадыров. Жилетку добровольца главе республики лично вручила председатель попечительского совета Национального центра помощи, пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

"Для нашего центра большая честь, что здесь у нас будет открыто такое территориальное подразделение, такой центр обучающий, которого еще нет в России. Наша задача сделать из простых добровольцев людей, которые будут помогать профессионально", — заявила она.

Разрезав символическую красную ленту, гости дали старт работе регионального отделения.

"Мы должны воспитывать подрастающее поколение, зная свою культуру, традиции, обычаи, религию. Если мы будем воспитывать, то у нас не будет брошенных детей, детских домов, домов престарелых. И наш регион в этом плане можно сделать пилотным проектом, показательным регионом", — сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сотрудничество между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и Чеченской республикой закрепили специальным соглашением.

Обучение волонтеров поиску пропавших детей в труднодоступной местности и оказанию первой помощи будет проходить на базе Российского университета спецназа под Гудермесом. С добровольцами будут заниматься профессиональные инструкторы.

Сейчас в базе данных Национального центра пропавшими без вести числятся 233 ребенка. Их поиск ведется круглосуточно в режиме онлайн. Для этого создан специальный сайт с пошаговой инструкцией: "Что делать, если пропал ребенок?"