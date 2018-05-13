Полиция задержала родителей парижского террориста

Полиция взяла под стражу родителей 20-летнего террориста, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, сообщают французские СМИ. В скором времени их допросят следователи.

По данным радиостанции RTL, молодой человек не был известен французским спецслужбам, передает РИА Новости.

Нападавший является выходцем из Чечни 1997 года рождения. Жертвой атаки стал один человек, четверо ранены. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).